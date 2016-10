MGM 14:45 bis 16:15 Kriegsfilm Moskito-Bomber greifen an GB 1969 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1944 liegt London unter Beschuss deutscher V-Waffen. Eine Fliegerstaffel soll das nordfranzösische Schloss Charlon anzugreifen, wo die Abschussbasis der Raketen liegt. Doch die Deutschen haben dort englische Kriegsgefangene untergebracht. Staffelführer Munroe (David McCallum) will mit Hilfe französischer Widerstandskämpfer die englischen Soldaten befreien. - Kriegsabenteuer vom "Alarmstart für Geschwader Braddock"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David McCallum (Quint Munroe) Suzanne Neve (Beth Scott) Charles Gray (Hufford) David Buck (David Scott) David Dundas (Douglas Shelton) Dinsdale Landen (Clyde Penrose) Nicky Henson (Wiley Bunce) Originaltitel: Mosquito Squadron Regie: Boris Sagal Drehbuch: Donald S. Sanford, Joyce Perry Kamera: Paul Beeson Musik: Frank Cordell