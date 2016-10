Schauspieler: Leslie Nielsen (Sheriff Nashville Schwartz) Valri Bromfield (Belle Haimes) Stephen E. Miller (Rex Haimes) Martin Mull (Carson Boundy) Eric Christmas (Martin Hart) Ted Stidder (Art Hart) Deanne Henry (Selma Dodge)

Originaltitel: Home Is Where the Hart Is Regie: Rex Bromfield Drehbuch: Rex Bromfield Kamera: Robert Ennis Musik: Eric N. Robertson Altersempfehlung: ab 16