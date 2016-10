MGM 06:25 bis 08:25 Filme Carrington - Liebe bis in den Tod GB, F 1995 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor dem ersten Weltkrieg begegnen sich die englische Malerin Dora Carrington (Emma Thompson) und der homosexuelle Schriftsteller Lytton Strachey (Jonathan Pryce). Zwischen beiden entwickelt sich eine platonische Liebesgeschichte, die die englische Gesellschaft brüskiert. - In Cannes ausgezeichnete sensible Künstlerbiografie über eine ungewöhnliche Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Thompson (Dora Carrington) Jonathan Pryce (Lytton Strachey) Steven Waddington (Ralph Partridge) Rufus Sewell (Mark Gertler) Samuel West (Gerald Brenan) Penelope Wilton (Lady Ottoline Morrell) Janet McTeer (Vanessa Bell) Originaltitel: Carrington Regie: Christopher Hampton Drehbuch: Christopher Hampton, Michael Holroyd Kamera: Denis Lenoir Musik: Michael Nyman Altersempfehlung: ab 12