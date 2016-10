Niederlande 2 18:10 bis 19:15 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Met: Paul Witteman ontvangt Dick Swaab, het Brodsky Quartet, het Weense duo BartolomeyBittmann, Pianoduo Scholtens & Janssens en Cappella Amsterdam. * Neurobioloog Dick Swaab weet alles wat er te weten valt over de werking van de hersenen. In zijn nieuwe boek "Het creatieve brein" refereert hij vaak aan de werking van muziek. Paul Witteman wil weten waarom muziek zo belangrijk is voor het brein. * Het Engelse Brodsky Quartet heeft in één weekend alle vijftien strijkkwartetten van Dmitri Sjostakovitsj opgenomen tijdens concerten eerder dit jaar in het Muziekgebouw aan 't IJ. Bij de verschijning van de cd-box komen ze vertellen over deze bijzondere ervaring. * Het Weense duo BartolomeyBittmann bestaat uit een cellist en een violist en speelt stevige energieke muziek waar je moeilijk een label op kunt plakken. Jazz-rock komt nog het dichtst in te buurt. Maar het dak gaat er bij dit duo af, zoveel is zeker. * Pianoduo Scholtes & Janssens is de drijvende kracht achter het jaarlijkse Pianoduo Festival Amsterdam. Dit jaar wordt in het festival de focus gelegd op de grote rol die Mozart speelde in de ontwikkeling van het pianoduospel. Scholtes en Janssens spelen Mozarts grote Sonate in D. * Cappella Amsterdam heeft onlangs aan het kortste eind getrokken bij de belangrijkste meerjarige subsidietoekenning. En dat is ongelooflijk zonde voor zo'n koor van wereldklasse. Dat mag niet onopgemerkt gebeuren! In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul Witteman, Mike Boddé Originaltitel: Podium Witteman