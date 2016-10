Niederlande 2 14:20 bis 14:50 Sonstiges Andere Tijden Kinderbedevaart naar Lourdes NL 2016 HDTV Merken Eind september 2016 is de allerlaatste speciale trein voor zieken - voorzien van bedden en plekken voor rolstoelen - richting Lourdes vertrokken. Reden om terug te gaan naar de tijd van de speciale kinderbedevaarten. Zwaar zieke of gehandicapte kinderen van katholieken huize werden op de trein gezet, soms in gezelschap van een ouder, om troost of genezing te zoeken in het verre bedevaartsoord. Het verhaal gaat, verteld door haar broer die inmiddels ver in de 90 is, dat Marietje in 1933 daadwerkelijk van bot-tbc is genezen in Lourdes. Een ander meisje - thans een prachtige oude dame - genas in de jaren 50 van een hardnekkige loopneus, tot verbijstering van de doktoren. Andere kinderen die het bedevaartsoord bezochten, beschrijven vooral hoe moeilijk het in die jaren was om langdurig ziek te zijn, het verblijf in tehuizen, de poespas maar ook het plezier tijdens het 'uitje'. Geïllustreerd met werkelijk prachtig en ontroerend archiefmateriaal van de kinderbedevaarten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcia Luyten Originaltitel: Andere tijden