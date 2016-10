Niederlande 2 12:30 bis 12:55 Sonstiges Ik Mis Je NL 2016 HDTV Merken Een oermoeder, zo omschrijft Boukje Canaan haar moeder. Ze had oog en oor voor iedereen en de deur stond altijd open. Als ze de diagnose kanker krijgt, hoopt Boukje op nog wat exclusieve tijd met haar moeder samen. Maar is die tijd hun nog gegeven? Iedere dag is Jan Disseveld te vinden bij het graf van zijn vrouw. Naast het verzorgen van het graf voert hij de dieren op de begraafplaats en drinkt hij koffie met een clubje mannen, die allemaal hun vrouw zijn verloren. Zo bestrijdt hij de eenzaamheid die hij voelt, nu hij zijn vrouw moet missen. Wanneer Jolanda Rus na een moeilijk verleden moeder wordt van René, kan ze haar geluk niet op. René is haar reddende engel die haar leven richting geeft. Maar dan slaat na acht jaar het noodlot toe: René verongelukt in 2014. Hoe gaat Jolanda verder? Als domineesdochter heeft Jolande Ferwerda nooit het gevoel gehad in een glazen huis te zitten. Aan Arjan Lock vertelt ze welke rol haar vader hierin speelde en hoe zijn leven en sterven haar gevormd hebben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mirjam Bouwman, Arjan Lock Originaltitel: Ik Mis Je