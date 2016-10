Niederlande 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges De Verwondering Lody van de Kamp NL 2016 HDTV Merken Lody Benno van de Kamp (1948) komt uit een joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de oorlog overleefde. Van de Kamp volgde een rabbinale opleiding aan de Talmoedhogescholen in Montreux en Londen, werkte tot 1996 als rabbijn in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, en zat een aantal jaren voor het CDA in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Nu runt hij met zijn vrouw een reisorganisatie, schrijft romans over gebeurtenissen in de joodse geschiedenis die niet vergeten mogen worden en bemiddelt met Saïd Bensellam bij (buurt)conflicten. Begin dit jaar kreeg Van de Kamp een herseninfarct. Het herstel is voorspoedig verlopen, maar het heeft hem bewust gemaakt van het feit dat zijn tijd kostbaar is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zijn inspirerende woorden heeft gekozen uit het boek Prediker. In Google-Kalender eintragen Moderation: Annemiek Schrijver Originaltitel: De verwondering