1944: Die junge Elisabeth (Yvonne Catterfeld), damals von allen Ellen genannt, engagiert sich nach dem Tod ihrer Eltern durch die Nazis mit voller Überzeugung für die Widerstandsbewegung. In ihrem Kampf gegen das Regime Hitlers lässt sich Ellen von Robert Elbing als Spionin für den britischen Geheimdienst anwerben. Ellen soll den Marineoffizier Hans Mertens (Max von Pufendorf) ausspionieren, der in Kürze mit der U-864 und höchstgefährlicher Ladung an Bord in See stechen wird... In Google-Kalender eintragen