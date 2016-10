Spiegel Geschichte 08:20 bis 09:10 Dokumentation 1942 - Hitlers erste Niederlage GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Winston Churchill war überzeugt: Wenn die Alliierten den mediterranen Raum einnahmen, so würden sie damit "Hitlers Europa" nachhaltig schwächen. Der Film zeichnet ein bisher wenig bekanntes Bild des damaligen britischen Premierministers. Der Historiker David Reynolds zeigt Churchill als verletzlichen Menschen, der verzweifelt versucht, das zerfallende britische Imperium zu retten. Der sogar bereit ist, die amerikanischen Verbündeten zu hintergehen, um seine Armee vor einer schweren Schlacht auf französischem Boden zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World War 2: 1942 and Hitler's Soft Underbelly