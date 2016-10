Spiegel Geschichte 06:25 bis 07:10 Dokumentation Cromwell - Der Henker Gottes IRL 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: In England wird er als Freiheitskämpfer verehrt, in Irland hingegen ist Oliver Cromwell als Massenmörder verhasst: Der Film enthüllt die Geschichte des englischen Feldherrn und dessen brutaler Rückeroberung Irlands im Jahr 1649. Während Cromwells militärischen Feldzuges befehligte er Massaker in Drogheda und Wexford, in denen mehr als 4.500 irische Soldaten umkamen. Wie viel Verantwortung trägt Cromwell an dem bis heute angespannten Verhältnis zwischen England und Irland? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cromwell: God's Executioner