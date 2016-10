Sky Comedy 18:40 bis 20:15 Komödie Von Bollywood nach Hollywood USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Shalini (Namrata Gujral-Cooper) kommt aus dem Himalaya nach Los Angeles, um endlich den Mann zu heiraten, mit dem sie als Sechsjährige von ihren Eltern verlobt wurde. Doch der will nichts mehr von ihr wissen. Dafür läuft sie Möchtegern-Produzent Rob (Brad Raider) in die Arme, der an ihr sein Talent beweisen und sie zum Superstar aufbauen will. Doch während Shelley in Windeseile alles über den "American Way of Life" lernt und sich vom indischen Landei zum US-Superbabe wandelt, merkt Rob, dass man auch von ihr einiges lernen kann. - Romantische Culture-Clash-Komödie im Bollywood-Stil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beau Bridges (Gary Gordon) Namrata Singh Gujral (Shalini Singh / Shelley Picante) Brad Raider (Rob Shorwell) Shaheen Khan (Kirat J. Singh) Phillip Rhys (Neil 'Neelu' Brar) Ronreaco Lee (Blaine) Wil Wheaton (Alan Smithee) Originaltitel: Americanizing Shelley Regie: Lorraine Senna Drehbuch: Namrata Singh Gujral Kamera: Christo Bakalov Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12