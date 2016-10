Sky Atlantic HD 03:40 bis 06:00 Drama Immer wieder im April USA, F 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ruanda, 1994, kurz vor dem Völkermord an den Tutsis : Armee-Offizier Augustin (Idris Elba), ein Hutu, ist mit einer Tutsi-Frau (Carole Karemera) verheiratet, weshalb er keine Vorurteile gegen die Tutsis hegt. Ganz anders sein Bruder Honore, der Hasstiraden über das Radio verbreitet. Zehn Jahre später sitzt Honore (Oris Erhuero) im Gefängnis und bittet seinen Bruder um Hilfe. - Fürs Fernsehen entstandenes, erschütterndes Drama, von manchen Kritikern höher geschätzt als "Hotel Ruanda". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Idris Elba (Augustin Muganza) Carole Karemera (Jeanne Muganza) Pamela Nomvete (Martine) Debra Winger (Prudence Bushnell) Noah Emmerich (Lionel Quaid) Oris Erhuero (Honoré Muganza) Fraser James (Xavier) Originaltitel: Sometimes in April Regie: Raoul Peck Drehbuch: Raoul Peck Kamera: Eric Guichard Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 12

