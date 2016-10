Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:05 Serien Looking Looking in the Mirror USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Richie (Raul Castillo) und Patrick (Jonathan Groff) sprechen beim Kochen über Doms (Murray Bartlett) bevorstehende Geburtstagsparty. Patrick ist nervös, weil seine Freunde Richie dann zum ersten Mal kennenlernen werden. Plötzlich wird beiden klar, dass sie nun offiziell ein Paar sind. Dom trifft inzwischen potentielle Geschäftspartner für sein geplantes portugiesisches Restaurant. - "Girls" meets "Entourage": lebensnahe Serie über die Gay-Community von San Francisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Groff (Patrick) Frankie J. Alvarez (Agustín) Murray Bartlett (Dom) Scott Bakula (Lynn) Russell Tovey (Kevin) O.T. Fagbenle (Frank) Lauren Weedman (Doris) Originaltitel: Looking Regie: Joe Swanberg Drehbuch: JC Lee, Tanya Saracho Altersempfehlung: ab 16