Sky Atlantic HD 12:45 bis 13:35 Serien Die Sopranos Einer von der übelsten Sorte USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Ralph Cifaretto (Joe Pantoliano) hat eine Tänzerin aus der "Bada Bing"-Bar geschwängert und erweist sich als übler Typ. Er beseitigt sein Ex-Betthäschen kurzerhand. Tony, der zuvor schon des Öfteren mit dem Mädchen zu tun hatte, lässt sich zu etwas hinreißen, was in Mafiakreisen eigentlich verpönt ist: Er rächt sich im Namen der Tänzerin an Ralph. Währenddessen wird Meadow von Noah abserviert, der sie "irgendwie zu negativ" findet. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher) Nancy Marchand (Livia Soprano) Jamie Lynn Sigler (Meadow Soprano) Robert Iler (Anthony Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Allen Coulter Drehbuch: David Chase, Salvatore Stabile, Todd Adam Kessler, Terence Winter, Robin Green, Mitchell Burgess Altersempfehlung: ab 16