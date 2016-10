Sky Atlantic HD 09:50 bis 10:50 Serien Die Sopranos Immer Ärger mit dem Nachwuchs USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Tony (James Gandolfini) ist unzufrieden mit den Therapie-Fortschritten. Dr. Melfi (Lorraine Bracco) kann ihm jedoch nur helfen, wenn er sich ganz darauf einlässt. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Auch wenn die Leute in Tonys Umgebung tolerant tun, glaubt er, dass es in ganz New Jersey kein anderes Gesprächsthema als seine Psychoprobleme gibt. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie "Walnuts" Gualtieri) Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Henry Bronchtein Drehbuch: Todd A. Kessler Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 12