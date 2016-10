New York, 1981: Mit Entsetzen beobachtet der schwule Autor Ned (Mark Ruffalo), wie unter seinen Freunden eine seltene Krebsart um sich greift. Er findet die engagierte Ärztin Dr. Emma Brookner (Julia Roberts), die immer mehr homosexuelle Patienten an eine unbekannte Seuche verliert. Ned versucht, die schwule Community aufzuklären und die Unterstützung der Öffentlichkeit zu organisieren, trifft dabei aber auf Abwehr, Angst und Diskriminierung. - Sensibles, starbesetztes Aids-Drama nach dem gefeierten, autobiografischen Theaterstück von Larry Kramer. In Google-Kalender eintragen