Classica 23:00 bis 01:00 Oper Verdi, Attila I 2010 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Verdi di Busseto: "Attila" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Andrea Battistoni - Inszenierung: Pierfrancesco Maestrini. Mit Giovanni Battista Parodi (Attila), Sebastian Catana (Ezio), Susanna Branchini (Odabella), Roberto de Biasio (Foresto). Wie bereits "Nabucco" und "I Lombardi" leistete auch "Attila" einen ideellen Beitrag zur Einigung Italiens ("Risorgimento") und wurde von den italienischen Patrioten begeistert als Losung ihres Kampfes aufgenommen. Die Partitur bietet bezaubernde lyrische Passagen und mitreißende Stellen, in denen es so richtig "fetzt". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giovanni Battista Parodi (Attila) Sebastian Catana (Ezio) Susanna Branchini (Odabella) Roberto de Biasio (Foresto) Originaltitel: Verdi: Attila Drehbuch: Zacharias Werner, Francesco Maria Piave, Temistocle Solera Musik: Giuseppe Verdi