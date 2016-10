Classica 20:50 bis 21:20 Musik Saint-Saëns, Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 22 GB 1975 Stereo 16:9 Merken Artur Rubinstein und das London Symphony Orchestra unter der Leitung von André Previn spielen das Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 22 von Camille Saint-Saëns (1835-1921). Diese Aufnahme entstand 1975 in der Fairfield Hall Croydon. Artur Rubinstein (1887-1992), einer der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts, begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel und konzertierte unermüdlich bis ins hohe Alter von fast neunzig. Sein offizielles Debüt gab er im Jahr 1900 in Berlin, wo er auch Saint-Saëns' zweites Klavierkonzert vortrug, das ihn während seiner langen Karriere begleitete. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Artur Rubinstein Originaltitel: Saint-Saëns, Klavierkonzert Nr. 2 g-Moll op. 22 Musik: Camille Saint-Saëns