Classica 20:15 bis 20:50 Musik Beethoven, Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 CH 2004 Stereo 16:9 Merken Vom Lucerne Festival: Ludwig van Beethoven (1770-1827), Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58. Maurizio Pollini (Klavier), Lucerne Festival Orchestra, Leitung: Claudio Abbado. Das Festival in Luzern ist heute eines der größten und bedeutendsten Musikfestivals der Welt. Als Grundstein der Entwicklung von den Internationalen Musikfestwochen zum "Lucerne Festival" gilt das Festkonzert vom 25. August 1938 unter der Leitung von Arturo Toscanini. Das Lucerne Festival Orchestra besteht aus Musikern des Gustav Mahler Chamber Orchestra und der Berliner Philharmoniker sowie internationalen Solisten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maurizio Pollini Originaltitel: Beethoven, Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur op.58 Musik: Ludwig van Beethoven