Heimatkanal 15:40 bis 17:15 Krimi Der Bulle von Tölz - Feuer und Flamme D 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eine alte, unbeugsame Kämpferin in Sachen Umweltschutz wird ermordet. Die Tote wurde auf ein Grundstück gelegt, das in der jüngsten Vergangenheit für Aufruhr in Bad Tölz gesorgt hat: Hier stand früher ein denkmalgeschütztes Haus, das durch einen dubiosen Großbrand dem Erdboden gleichgemacht wurde. Benno Berghammer und seine Kollegin Nadine Richter sind nicht nur damit beschäftigt, einen Mord aufzuklären; je tiefer sie graben, desto mehr Verbrechen fördern sie zutage: Brandstiftung, Bestechung, Drogenhandel. Und als ob das nicht genug wäre, bekommen die beiden auch noch einen neuen Kollegen zugeteilt: Hauptwachtmeister Schmidt aus dem Fränkischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Gerd Anthoff (Anton Rambold) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Sebastian Bezzel (Sebastian Kröll) Michael Grimm (Fritz Bleibtreu) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Doris Jahn Kamera: Thomas Meyer Musik: Johannes Barnikel, Stefan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12