Heimatkanal 12:35 bis 14:05 Familiensaga Sturmzeit Sturmzeit D 1999 Nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Link Stereo 16:9

1968: Felicia hat vom Wirtschaftswunder profitiert und ihre Textilfabrik wieder zu einem florierenden Unternehmen aufgebaut. Zum 50. Geburtstag ihrer Tochter Belle fliegt Felicia in die USA. Doch statt der erwarteten fröhlichen Familienfeier erlebt sie einen Albtraum. Belle, die sich nie richtig in Amerika eingelebt hat, trinkt - zum Entsetzen ihrer Kinder. Ihr Mann Andreas Rathenberg liegt in unversöhnlichem Streit mit seinem Sohn, einem radikalen Gegner des Vietnamkrieges. So kommt Felicias Vorschlag, ihre Enkelkinder Chris und Alexandra nach Deutschland mitzunehmen, zur rechten Zeit.

Schauspieler: Sandra Speichert (Alexandra Leonberg) Nadja Tiller (Felicia Lavergne) Helmut Berger (Markus Leonberg) Daniel Brühl (Chris Rathenberg) Tobias Langhoff (Dan Wolff) Florian Martens (Andreas Rathenberg) Heinz Drache (Prof. Johannes Domberg) Originaltitel: Sturmzeit Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Wolfgang Kirchner, Bernd Böhlich Kamera: Peter Ziesche Musik: Tamás Kahane, Pascal Obispo, Tamás Kahane, Pascal Obispo, Patricia Kaas , Erkan Aki