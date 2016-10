Heimatkanal 10:30 bis 11:15 Serien Tierarzt Dr. Engel Affentheater D 1998 Stereo 16:9 Merken Auf dem Markt begegnet Quirin der alten Drehorgelspielerin Charlotte und ihrem Äffchen Kolja. Da beide einen kränklichen Eindruck machen, nimmt er sie bei sich auf. Charlotte stirbt und vererbt Quirin ihre Drehorgel und das Äffchen. Kolja, nun wieder gesund, reißt aus und versetzt Hinterskreuth in Aufregung - die Dorfpolizisten Haberland und Klein wollen ihn erschießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Cornelia Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller