Heimatkanal 08:15 bis 09:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 290 Ausgebremst D 2011 Stereo 16:9 Förster Stefan Leitner und Bauer Xaver Gammerdinger machen sich Sorgen um eine Waldstraße, auf der Mensch und Tier permanent Gefahr laufen, überfahren zu werden. Stefan wendet sich an Bürgermeister Peter Kögl, der ein Tempolimit genehmigt - nicht ahnend, dass es sich um die Zufahrtsstraße zur Molkerei von Maria Grandl handelt. Ist hier wirklich das letzte Wort gesprochen? - Endlich eine Aufgabe für Marie: Petra Gebauers ertragreichste Milchkuh ist krank, doch kein ansässiger Tierarzt nimmt sich die Zeit, auf den abgelegen Hof hinauszufahren. Stefan schlägt Marie vor, über eine mobile Tierarztpraxis nachzudenken. Doch die ist skeptisch: Würde sich so etwas überhaupt rentieren? Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Maxi Warwel (Daniela Königstein) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Niels Holle, Anke Winschewski Kamera: Helge Peyker Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12