Heimatkanal 06:05 bis 07:30 Märchenfilm Der Froschkönig D 1954 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal ein junger Prinz, dessen Vater so krank war, dass nur ein Zaubertrank der bösen Fürstin Tan ihn wieder gesund machen konnte. Doch Tan wollte das Wundermittel nicht herausgeben und der Prinz wurde sehr wütend. Zur Strafe verwandelte die böse Fürstin ihn in einen Frosch. Nur vom Kuss eines tugendhaften Mädchens könne er wieder erlöst werden. Eines Tages nun hörte die anmutige Prinzessin Susanne im Schlossgarten die kläglichen Hilferufe eines kleinen Frosches. Sie kannte keine Furcht und nahm ihn mit auf ihr Zimmer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Elisabeth Degler (Prinzessin Sieglinde) Olga Limburg (Königin-Mutter) Stanislav Ledinek (König) Dorothea Wieck (Fürstin Than) Siglinde König (Prinzessin Susanne) Ruth Nimbach (Prinzessin Sophie) Hans Kwiet (Prinz Edelmut/Froschkönig) Originaltitel: Der Froschkönig Regie: Otto Meyer Drehbuch: Emil Suhrmann Kamera: Willi Kuhle Musik: Norbert Schultze Altersempfehlung: ab 6