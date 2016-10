Sky Krimi 00:50 bis 01:40 Krimiserie Heldt Folge: 1 Explosive Fracht D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In Bochum ist er zuhause, legt sich mit Kriminellen genauso an wie mit seinen Vorgesetzten: Kommissar Nikolas Heldt. Am meisten rumpelt er aber mit Hauptkommissar Detlev Grün zusammen, der auf regelkonforme Polizeiarbeit Wert legt. Da Heldts Aufklärungsquote aber hervorragend ist, drückt die Staatsanwältin Ellen Bannenberg immer wieder ein Auge zu. So auch bei einer SEK-Razzia bei einem Waffendeal mit dem Kopf der Szene, Felix Bricheaux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Elmar Gehlen (Staatsanwalt Hinrichs) Katja Nesytowa (Natalia Sokolow) Originaltitel: Heldt Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Uli Kudicke Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12