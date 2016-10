Sky Krimi 10:25 bis 11:10 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 21 Der Rivale im Kofferraum D 2002 Stereo Merken In einer Kneipe kommt es zum Streit zwischen Korbinian Hofer und Uwe Dorfner. Beide sind an der attraktiven Wally interessiert. Am nächsten Tag ist Dorfner tot. Seine Leiche liegt im Kofferraum des Rosenheimer Polizisten. Kollege Ulrich Satori stößt bei seinen Ermittlungen auf Ungereimtheiten im Umfeld des Ermordeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Andreas Föhr, Stefan Klisch, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia Altersempfehlung: ab 12