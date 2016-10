Sky Krimi 06:30 bis 08:00 Krimi The Fall - Tod in Belfast Folge: 11 GB 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Da sich Paul Spector nun in Polizeigewahrsam befindet, macht sich Kriminalkommissarin Stella Gibson daran, die Anklagepunkte gegen ihn zusammenzustellen. Spector lässt nichts unversucht, ihre Pläne zu vereiteln und verstrickt sie in ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Stella Gibson) Colin Morgan (Tom Anderson) Valene Kane (Rose Stagg) Jamie Dornan (Paul Spector) Brian Milligan (James Tyler) Séainín Brennan (Liz Tyler) Nick Lee (Ned Callan) Originaltitel: The Fall Regie: Allan Cubitt Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Keefus Ciancia Altersempfehlung: ab 16