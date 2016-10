RTL Crime 04:10 bis 04:55 Actionserie Das A-Team Verschollen in Mexico USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Journalistin Amy Allen versucht zusammen mit dem A-Team, ihren entführten Kollegen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John 'Hannibal' Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. 'Howling Mad' Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco 'B.A.' Baracus) Tim Dunigan (Lieutenant Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 108 Min.