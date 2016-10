RTL Crime 14:10 bis 14:55 Krimiserie CSI: NY Jahrestag USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 1: Vor genau zehn Jahren hat Detective Mac Taylor seine geliebte Frau bei den Anschlägen vom 11. September verloren. Nach seinem letzten abgeschlossenen Fall, entschied der CSI-Chef sich für einen beruflichen Wechsel in ein Labor. Dort arbeitet man daran, die DNA der Opfer des 11. Septembers schneller und zuverlässiger zu identifizieren. Als Macs Vertretung ist in der Zwischenzeit die attraktive Jo Danville eingesprungen. Ohne ihren ehemaligen Chef muss das Team nun einen Mord aufklären: Der Türsteher Sean Peterson wurde während der Arbeit in einer Bar erschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Frederick E. O. Toye Drehbuch: Zachary Reiter, John Dove Kamera: Joseph Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12