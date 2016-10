Goldstar TV 16:00 bis 17:00 Show SuperGoldies mit Michael Holm Stereo Merken 1. Staffel, Folge 1: Mit Michael Holm auf einer musikalischen Reise durch die Vergangenheit. Eine Stunde lang gibt's nicht nur die schönsten Hits von damals, sondern auch jede Menge Informationen dazu. Historische Daten, Geburtstage und Jubiläen lassen Erinnerungen wach werden. U.a. mit: Truck Stop, Middle Of The Road, Rainhard Fendrich, Döf, Peter Kent, Marianne Rosenberg, Scott Mckenzie, Relax, Andrea Berg, Gilbert O' Sullivan, Peggy March, James Lloyd, Simon Butterfly, Elton John, Karat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SuperGoldies