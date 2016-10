Auf dem Wüstenplaneten Arrakis kontrolliert Herzog Leto Atreides (Jürgen Prochnow) den Abbau der bewußtseinserweiternden Substanz Spice, dem Schlüssel zur Macht im galaktischen Imperium. Imperator Shaddam (José Ferrer), dem Leto schon lange eine Dorn im Auge ist, lässt ihn deshalb beseitigen. Aber Letos Sohn Paul (Kyle MacLachlan) gelingt die Flucht in die Wüste. Dort findet er Unterschlupf beim unterdrückten Wüstenvolk der Fremen, die in ihm ihren Erlöser erkennen. Mit ihrer Hilfe zettelt Paul eine Rebellion an. - Rätselhafte Story, bombastische Bilder: Kultfilmer David Lynchs wuchtiges Sci-Fi-Epos nach dem Roman von Frank Herbert. In Google-Kalender eintragen