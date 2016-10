Sky Nostalgie 10:30 bis 12:20 Drama Schmutziger Lorbeer USA 1956 16:9 20 40 60 80 100 Merken Boxmanager Nick Benko (Rod Steiger) nimmt den jungen Toro Moreno (Mike Lane) unter Vertrag. Sportjournalist Eddie Willis (Humphrey Bogart) soll den Boxer zum Star aufbauen. Bald merkt er, dass der skrupellose Benko die Boxkämpfe manipulieren lässt. - Humphrey Bogart spielte in diesem überzeugenden Film-Noir-Sportdrama seine letzte Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Humphrey Bogart (Eddie Willis) Rod Steiger (Nick Benko) Jan Sterling (Beth Willis) Mike Lane (Toro Moreno) Max Baer (Buddy Brannen) Jersey Joe Walcott (Trainer George) Edward Andrews (Weyerhouse) Originaltitel: The Harder They Fall Regie: Mark Robson Drehbuch: Philip Yordan Kamera: Burnett Guffey Musik: Hugo Friedhofer Altersempfehlung: ab 6