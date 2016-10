KI.KA 18:40 bis 18:50 Magazin Löwenzähnchen - Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour Keks und die Schlafmützen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Keks und die Schlafmützen: Keks entdeckt bei seinem Abenteuerspaziergang Silvio Siebenschläfer in einer Kiste. Silvio kann nicht einschlafen, obwohl es doch taghell ist. Verkekst! Keks wundert sich darüber, denn Fritz und er schlafen am liebsten nachts. Silvio erklärt Keks, das Siebenschläfer nachts unterwegs sind und tagsüber schlafen. Keks hat eine Idee. Er weiß, was Silvio zum Schlafen bringen könnte. "Löwenzähnchen" ist ein Spross der Sendung "Löwenzahn" und bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Die Sendung spricht besonders Vorschulkinder an. Mit Hund Keks können sie die Natur erkunden. In jeder Folge begegnet der abenteuerlustige Hund vom Bauwagen neuen Tieren und findet neue Freunde. In "Löwenzähnchen" erzählen die Tiere von sich, wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Und zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingsliedlied zum Mitmachen. Auch Hund Keks hat eine Stimme. Sprecher ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guido Hammesfahr (Fritz Fuchs) Oliver Kalkofe (Sprecher - Keks) Oliver Kalkofe (Sprecher - Hund Keks) Originaltitel: Löwenzähnchen - Eine Schnüffelnase auf Entdeckungstour Regie: Manuela Stacke Drehbuch: Paul Schwarz Musik: Peter Schenderlein