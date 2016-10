KI.KA 16:40 bis 16:50 Trickserie Mascha und der Bär Mascha kuriert den Bären / Das "Mascha-Speziale" RUS 2008-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mascha kuriert den Bären: Der Bär spielt krank. Mascha untersucht ihn und verordnet Bettruhe. Sie kümmert sich um alles. Das gefällt dem Bären so sehr, dass er gar nicht wieder gesund werden will. Aber als Mascha mit der großen Spritze kommt, ändert er schnell seine Meinung. Das "Mascha-Speziale": Der Bär möchte hinter die Geheimnisse seines Brettspiels kommen, und Mascha will spielen. Aber muss sie dafür unbedingt dem Bären einen Stein wegnehmen?! Der Bär gibt ihr einen anderen, mit dem Mascha Hockey spielt und einen Riesenhunger bekommt. Als sie den Brei des Bären nicht will, kommt sie auf die Idee ihren eigenen Brei zu kochen. Der Bär geht derweilen nach draußen, wo er seine Ruhe hat. Hinterher wäre es ihm wohl lieber gewesen, er hätte Mascha nicht alleine im Haus gelassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amelie Dörr (Sprecherin - Mascha) Originaltitel: Masha i Medved Regie: Denis Cherviatsov Drehbuch: Oleg Kuzovkov