KI.KA 14:10 bis 15:00 Trickserie Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Die Heimkehr / Das große Rennen CDN, S, D 1998 Stereo Die Heimkehr: Papa Ephraim entschließt sich, Taka-Tuka-Land zu verlassen und die Kinder nach Hause zu bringen. Unterwegs entdecken sie auf einer unbewohnten Insel zwei Männer: Karlsson und Bloom. Sie werden aufgenommen, müssen aber während der Fahrt die Kosten abarbeiten. Von einer sich plötzlich nähernden Flutwelle, ausgelöst durch ein Unterwasser-Erdbeben, werden Tommy, Annika, Karlsson und Bloom ins Wasser befördert. Pippi stürzt hinterher um die vier zu retten. Das große Rennen: Ein großes Skirennen steht bevor. In dem Dorf von Pippi wird ein Vorentscheidungsrennen gestartet, an dem auch Pippi teilnehmen soll. Die ist jedoch damit beschäftigt, Kleiner Onkel das Skirennen beizubringen. Durch gewisse Umstände ist sie plötzlich doch mitten im Rennen und gewinnt sogar, was natürlich heißt, dass sie das Dorf auf dem großen Rennen vertreten muss... Originaltitel: Pippi Longstocking Regie: Paul Riley Drehbuch: Catharina von Stackelberg Musik: Tim Thorney, Carl Lenox, Brent Barkman