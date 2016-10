KI.KA 10:40 bis 11:05 Kinderserie Siebenstein Die Pups-Zwiebel D 2005 Stereo Live TV Merken Die Pups-Zwiebel: Ein lauter Pups, ein übler Gestank und Ali, die Zwiebelgnomin, steht im Laden. Siebenstein hat sie aus Versehen aus Ihrer Zwiebel gepellt, zu früh, wie sich herausstellt. Denn Ali ist noch unreif, eine grüne, freche Göre, die sich sogleich mit dem Koffer anlegt. Und dann fängt sie auch noch lautstark an zu heulen, denn so grün will sie den Laden nicht verlassen aus Angst, zum Gespött aller Gnome zu werden! Also hilft nur noch eins: Ali muss reifen. Doch wie bringt man eine Zwiebelgnomin dazu, goldgelb und reif zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Heinze (Siebenstein) Werner Knoedgen (Puppenspieler Rabe Rudi) Thomas Rohloff (Puppenspieler Koffer) Christine Urspruch (Ali) Originaltitel: Siebenstein Regie: Jindrich Mann Drehbuch: Daniela Feldkamp Musik: Ute Engelhardt