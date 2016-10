KI.KA 08:35 bis 08:50 Magazin stark! Yael Mein Wald soll bleiben Yael - Mein Wald soll bleiben EU 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Yael Mein Wald soll bleiben: Bei "stark! jetzt erzähle ich" schildern Kinder, wie sie ihre Ziele erreichen, Träume verfolgen und persönliche Herausforderungen meistern. Die Dokumentationen bilden das Leben von 10 14 Jährigen konsequent aus Kinderperspektive ab. Die preisgekrönte Doku-Reihe zeigt, dass Kinder auf unterschiedlichste Weise stark sein können. Das macht Mut und hat Vorbildcharakter. Yael, 10 Jahre, und ihre Freunde spielen am liebsten in dem kleinen Wäldchen direkt bei ihrer Siedlung. Fast jeden Tag sind sie da. Doch wegen einer neuen Tramlinie soll der Wald jetzt weg! Yael will den Wald unbedingt als Spielplatz für die Kinder retten. Alleine traut sie sich zur zuständigen Behörde, doch es scheint aussichtslos. Aber Yael gibt nicht auf, sie organisiert eine Unterschriftenaktion und wendet sich an das Kinderparlament. Ihr Ziel ist es, ein Gesuch bei der Gemeindeversammlung einzureichen. Eine Volksabstimmung soll dann über den Wald entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stark! Regie: Ilona Stämpfli Drehbuch: Ilona Stämpfli Musik: Adrian Bühler