Trickserie Pet Alien - EinFall aus dem All Der größte Fan / Zeitungsaustragen / Große Hand für große Taten USA, F 2003-2008 Der größte Fan: Wahnsinn, einmal mit dem Lieblingsstar alleine ins Kino! In DeSpray Bay hat sich ein berühmter Hollywood-Star angekündigt und sein größter Fan darf mit ihm die Premiere seines neuen Films angucken. Der ganze Ort ist aus dem Häuschen, denn jeder will der Super-Fan sein. Auch Tommy macht mit. Aber Fan-Sein ist gar nicht so leicht. Zeitungsaustragen: Eine funkelnagelneue Spielkonsole hat Captain Spangley dem Jungen versprochen, der die meisten Zeitungen austrägt. Eifrig wie selten machen sich Clinton, Melba, Granville und Tommy an die Arbeit. Eine neue Spielkonsole finden auch die Aliens, die sich in Tommys Leuchtturm eingenistet haben, nicht übel. Deswegen beschließen sie, ihrem irdischen Freund außerirdisch zu helfen. Die Sache hat nur einen Haken: Im Weltall weiß niemand, wie man Zeitungen austrägt. Und was sind überhaupt Zeitungen? Große Hand für große Taten: Nach einem Ausflug ins Weltall mit Gumpers und Dinko erwacht Tommy am Morgen mit einer riesigen rechten Hand. Dinko ruft Hilfe von seinem Heimatplaneten Conforma. Der Herr Doktor rät zu einer Amputation. Keine Frage, dass Tommy sich dagegen verwehrt. Vielleicht hat die Riesenhand für den Erdenjungen auch ihr Gutes. Und tatsächlich: Beim Baseball erweist sich Tommy als hervorragender Fänger. Sprecher: Hans-Jürgen Dittberner (Dinko) Detlef Bierstedt (Gumpers) Lutz Mackensy (Swanky) Hannes Maurer (Tommy) Rubina Kuraoka (Melba) Tanja Geke (Gabby) Originaltitel: My Pet Alien Regie: Andrew Young, Bill Schulz Musik: Mike Tavera