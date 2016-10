FOX 20:10 bis 21:00 Fantasyserie Sleepy Hollow Der Flüstergeist USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pandora nutzt ihre mysteriöse Büchse, um eine neue Kreatur heraufzubeschwören. Fortan treibt ein sogenannter Flüstergeist sein Unwesen in Sleepy Hollow und macht erbarmungslos Jagd auf Menschen, die dunkle Geheimnisse in sich tragen. Das Beuteschema des Dämons lässt Abbie und Crane erkennen, dass auch sie in Gefahr sind, und zwingt sie, sich ihrer komplizierten Vergangenheit zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Shannyn Sossamon (Pandora) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Raven Metzner Kamera: Bing Sokolsky Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler