TNT-Serie 00:10 bis 01:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 54 Verrückt USA 2012 16:9 Hanna fürchtet, dass ihr "A" etwas anhängen möchte, nachdem Detective Wilden mit neuen Beweisen aufgetaucht ist. Um Hanna zu helfen, beschließt Aria, sich an Mona zu wenden. Doch ist Aria wirklich schon so weit, ihrer einstigen Peinigerin zu begegnen? Als überraschend jemand aus der Vergangenheit in Rosewood auftaucht, zieht diese Person schnell das Interesse der Mädchen auf sich. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Andy Reaser Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12