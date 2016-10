TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 52 Vergiftete Beziehungen USA 2012 16:9 Merken Jennas Geburtstagsparty klingt einfach zu gut, um wahr zu sein und die Mädchen sind bald der Überzeugung, dass daran irgendetwas faul sein muss. Ihr Verdacht erhärtet sich, als sie erfahren, dass Garrett ausgerechnet an diesem Wochenende Hafturlaub bekommt. Steckt wieder einmal "A" dahinter? Obwohl die Freundinnen versuchen, sich bestens vorzubereiten, geht schief, was nur schiefgehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Bryan M. Holdman Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12