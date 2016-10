TNT-Serie 12:35 bis 13:20 Jugendserie O.C., California Rückkehr nach Chino USA 2003 Merken Seth befindet sich in einer äußerst schwierigen Situation: Er muss sich entscheiden, ob er lieber mit Summer oder Anna ausgehen will. Ryan besucht indes seinen Bruder Trey im Gefängnis und wird dabei von Marissa begleitet. Zuhause in Newport warten derweil alle auf die beiden Teenager, denn im Hause Cohen soll wie immer das traditionelle Truthahnessen zu Thanksgiving stattfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Alan Dale (Caleb Nichol) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Keith Samples Drehbuch: Josh Schwartz, Bryan Oh Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12