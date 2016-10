ARTE 00:50 bis 01:35 Musik Martha Argerich interpretiert das 1. Klavierkonzert von Beethoven F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Es war Martha Argerichs erstes Gastspiel bei den Festspielen von Aix-en-Provence in Südfrankreich im Frühjahr dieses Jahres. Auf dem Spielplan stand das erste Klavierkonzert von Beethoven. Martha Argerich war in Höchstform, nach ihrem Auftritt schwärmten die Kritiker, sie habe das Werk "neu erfunden". Begleitet wurde sie vom Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Emmanuel Krivine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martha Argerich (Klavier) Originaltitel: Martha Argerich joue Beethoven Regie: Sébastien Glas

