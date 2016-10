TNT Film 14:10 bis 16:15 Thriller Training Day USA, AUS 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es ist ein besonderer Tag im Leben des jungen Polizeibeamten Jake Hoyt: Weil er zum Drogendezernat von L.A. versetzt werden will, muss er Probedienst mit seinem älteren Kollegen Alonzo Harris schieben. Der idealistische Jake merkt schnell, dass Alonzos Ermittlungsmethoden alles andere als vorschriftsmäßig sind. Und das ist noch milde ausgedrückt: Denn Alonzo vertritt die These, dass man die kleinen Gangster bei ihren Geschäften gewähren lassen sollte, damit sie einem helfen, an die "großen Fische" heranzukommen. Dabei belässt es Alonzo jedoch nicht. Er erpresst auch Geld von den Gangmitgliedern und Dealern - denn er weiß, dass sie es nicht wagen werden, ihn bei seinen Polizeikollegen anzuzeigen. Jake hat für solche Methoden nur Verachtung übrig. Er beweist seinem Vorgesetzten, dass man auch anders Erfolg haben kann, indem er bei einer versuchten Vergewaltigung eingreift und sich dabei streng an die Polizeivorschriften hält. Alonzo zeigt sich von soviel Rechtschaffenheit unbeeindruckt. Er hat seine eigenen Probleme, und die gedenkt er auf seine Art zu lösen. Dabei, das macht er Jake unmissverständlich klar, sollte der ihm besser nicht in die Quere kommen. Die Lage eskaliert, als Alonzo seinen jungen Kollegen zwingt, ihn zu einem Überfall auf den Dealer Roger zu begleiten. Jake weigert sich, den wehrlosen Roger zu erschießen. Alonzo, der genug von Jakes Gewissensbissen hat, liefert den jungen Cop daraufhin einer brutalen Latino-Gang aus. Glück im Unglück für Jake: Eines der Gangmitglieder erkennt in ihm den Polizisten, der die Vergewaltigung seiner Schwester vereitelt hat. Die Gang lässt Jake laufen - und der tut nun alles, um den korrupten Alonzo zur Rechenschaft zu ziehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Det. Alonzo Harris) Ethan Hawke (Jake Hoyt) Scott Glenn (Roger) Cliff Curtis (Smiley) Dr. Dre (Paul) Snoop Dogg (Blue) Eva Mendes (Sara) Originaltitel: Training Day Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: David Ayer Kamera: Mauro Fiore Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16