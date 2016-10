National Geographic 04:15 bis 05:00 Dokumentation Jurassic C.S.I. T.Rex - König der Fleischfresser NZ 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tyrannosaurus Rex ist, nicht zuletzt dank seines eindrucksvollen Auftritts in Steven Spielbergs Action-Hit "Jurassic Park", der bekannteste fleischfressende Dinosaurier. Mit seinen scharfen Zähnen und den beiden langen Beinen wirkt er wie ein agiles, gefährliches Raubtier - aber war der T-Rex überhaupt intelligent genug, um sich an der Spitze der Nahrungskette zu behaupten. Oder doch eher ein eher tumber Aasfresser, der sich von dem ernährte, was die echten Raubtiere übrig ließen? Aufschluss könnte eine Untersuchung des Dino-Gehirns bringen - doch das weiche Gewebe hat sich im Gegensatz zu den fossilierten Knochen nicht erhalten. Was also tun? Paläontologe Phil Manning versucht mit modernsten Methoden, die Struktur des T-Rex-Hirns zu rekonstruieren. Seine erstaunlichen Erkenntnisse könnten unser Bild von der Riesenechse für immer verändern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jurassic C.S.I.

