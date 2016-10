National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Flammen über Stockholm CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 27. Dezember 1991: Trotz schlechter Witterungsbedingungen geht beim Start des Flugs 751 der Scandinavian Airline vom Flughafen Stockholm-Arlanda alles glatt. Die Probleme beginnen jedoch bereits Sekunden nach dem Abheben: Aus den Triebwerken dröhnen explosionsartige Geräusche, zwei Minuten später fallen beide Triebwerke aus. Obwohl die DC-9 bei der Bruchlandung in drei Teile zerbricht, überleben alle an Bord die Katastrophe. Aber wie konnte es in der fast fabrikneuen Maschine überhaupt zu einem Totalausfall der Triebwerke kommen? "Mayday - Alarm im Cockpit" gibt Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Stephen Sparks (Captain Rasmussen) Ryan Hollyman (First Officer Cedermark) Sten Eirik (Captain Holmberg) Ieva Lucs (Ingrid Åström) Brian Scott (Tore Hultgren) Ralph deGroot (Lars Lindberg) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Su Rynard Drehbuch: Christopher Blow Musik: Anthony Rozankovic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 357 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 157 Min. Arne Dahl: Dunkelziffer

Krimi

ZDF 01:10 bis 03:00

Seit 107 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 87 Min.