National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation T-Rex: Ultimate Survivor GB 2015 2016-10-02 00:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Dinosaurier kennen wir heute vor allem als nahezu unbezwingbare Filmmonster. Doch bahnbrechende Forschungen zeigen, dass diese mächtigen Tiere ganz irdischen Gefahren ausgesetzt waren. Neue Fossilien beweisen, wie Dinosaurier an tödlichen Kampfwunden, gebrochenen Knochen oder Infektionen litten. Während einige ihren Verletzungen erlagen, besaßen andere bemerkenswerte Fähigkeiten zur Selbstheilung. Im Mittelpunkt der Doku steht eines der am besten erhaltenen Dino-Fossilien: "Grandma Rex". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T. Rex Ultimate Survivor