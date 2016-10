National Geographic 13:55 bis 14:50 Dokumentation Apokalypse Zweiter Weltkrieg Der Angriff auf die Sowjetunion F 2008 2016-10-08 07:00 Dolby 16:9 Merken 1941: Paris ist von deutschen Truppen besetzt, doch Hitler ist weit davon entfernt, endgültig zu triumphieren: Großbritannien leistet erbitterten Widerstand gegen alle Versuche der Deutschen, das Land durch U-Boot-Terror und Bombardements in die Knie zu zwingen. Besonders beunruhigt ist das Nazi-Regime über die Aufrüstung in den USA und deren möglichen Kriegseintritt, denn der potenziell riesigen Militärmacht der Vereinigten Staaten hat die deutsche Kriegsmaschinerie nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Hitler beschließt, alles auf eine Karte zu setzen: Die schnelle Unterwerfung der UdSSR soll die deutsche Vormachtstellung in Europa zementieren, bevor die USA auf dem Kontinent eingreifen können. Der Diktator veranschlagt gerade einmal drei Monate für die Eroberung der Sowjetunion. Doch der am 22. Juni 1941 gestartete deutsche Angriff erweist sich für das Nazi-Regime als Bumerang: Die unerwartet heftige sowjetische Gegenwehr und der frühe Wintereinbruch bringen den Vormarsch der Wehrmacht zum Stehen. Zum ersten Mal ist der scheinbar unaufhaltsamen deutschen Militärmacht Einhalt geboten worden. Fortan mehren sich an der Ostfront die Rückzugsgefechte, und auch auf den afrikanischen Kriegsschauplätzen gerät die Wehrmacht zunehmend in Bedrängnis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse: The Second World War