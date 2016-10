National Geographic People 02:40 bis 03:05 Dokumentation David Rocco's Dolce India Tempelküche CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken David lernt während eines Besuchs im größten Sikh Tempel von Delhi Indiens Gemeinschaftssinn aus erster Hand kennen. Tagtäglich gibt es in dem Sikh Tempel Gurudwara Bangla Sahib Nahrungsmittel für rund 20.000 Menschen aller Glaubensrichtungen und das ohne einen Küchenchef! Am nächsten Tag findet das hinduistische Fest der Farben "Holi" statt. David hilft bei der Zubereitung eines Festmahls mit ihm noch unbekannten Zutaten. Als Belohnung genießt er unter anderem Kashmiri Chicken, Kichererbsenpasta, Gemüsepakoras und einen Banoffee Pie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India

