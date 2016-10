National Geographic People 14:10 bis 14:55 Dokumentation Monstersuche mit Richard Terry Im Herz des Amazonas USA 2010 2016-10-20 17:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Abenteurer und Filmemacher Richard Terry ist rund um die Welt unterwegs, um geheimnisumwitterte Tierarten vor die Linse seiner Kamera zu bekommen. Dichte Tropenwälder, trügerische Sümpfe oder ein von Piranhas wimmelnder Fluss gehören dabei zu seinen Einsatzgebieten der ersten Staffel - denn ein Monstersucher darf nicht zimperlich sein! Neben der Devise "Augen zu und durch" ist die sorgfältige Recherche der zweite Grundpfeiler von Richards Erfolg: Bevor er sich auf die Pirsch nach hochgiftigen Reptilien, Riesenspinnen und Co. begibt, befragt er Augenzeugen und spricht mit einheimischen Experten, um die vielversprechendsten "Jagdreviere" für seine Kamera-Safari ausfindig zu machen. Was ihn dort erwartet, wäre für die meisten Menschen purer Horror - doch für Richard ist es vor allem ein wunderbares Abenteuer. Episode 1: Der Terror hat acht Beine. Zumindest glauben das viele Bewohner in Zentralamazonien. Richard Terry reist in den größten Dschungel der Erde, um den Gerüchten auf den Grund zu gehen. In einem Einbaum fährt er den Rio Negro entlang. Da der nur wenig Wasser führt, kommt er den am Ufer lauernden Kaimanen gefährlich nahe. Trotzdem hat Richard sein Ziel fest im Auge: ein kleines Dorf am Ufer des Urwaldflusses. In der Nähe sollen Riesenspinnen aufgetaucht sein und die Dorfbewohner angegriffen haben. Geschichten wie diese werden im tropischen Südamerika häufig erzählt. So wird aus Kolumbien berichtet, dass dort Spinnen leben, die nicht nur groß, sondern auch extrem giftig sind, weshalb sie von den Einheimischen "Pferdekiller" genannt werden. In Venezuela soll es sogar Spinnen geben, die aufgrund ihrer Größe in der Lage seien, Kinder regelrecht zu ergreifen. Doch am Rio Negro sammelt Richard zunächst einmal alle Informationen, die er über das hiesige achtbeinige Monster bekommen kann. Handelt es sich um eine von der Wissenschaft bislang unentdeckte Spezies? Bevor er dem geheimnisvollen Wesen aus den Hor In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man vs. Monster